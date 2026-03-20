Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш: як праходзяць літаратурныя выхадныя
XXXIII Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш працягваецца. За 4 дні працы яе наведалі больш як 50 тыс. чалавек. 21 сакавіка гэта лічба прыкметна вырасце. Многія вырашылі правесці суботу з карысцю і адкрыць для сябе новыя творы беларускіх і замежных пісьменнікаў.
На кірмашы ёсць такія скідкі і выданні, якія не заўсёды можна сустрэць у звычайныя дні ў магазінах. Кнігалюбы, якія на іх вялі паляванне, могуць паспяхова знайсці ўсё гэта на кірмашы ў Мінску.
Нагадаем, што адна з галоўных тэм - гэта 35 гадоў СНД. Кожны дзень выставы прысвечаны той або іншай краіне, тут прэзентуюць культурныя магчымасці. 21 сакавіка прысвечана Расіі.
Кожныя паўгадзіны на выставе праходзіць пэўная падзея, якая датычыцца таго або іншага кірунку ў літаратуры.
Нагадаем, што 22 сакавіка кніжная выстава-кірмаш завяршаецца.