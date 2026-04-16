3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
Прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта далучацца да рэспубліканскага суботніка
Аўтар:Стафанія Віннічак
18 красавіка ў Беларусі праходзіць рэспубліканскі суботнік. Людзі па ўсёй краіне далучаюцца да працоўных калектываў і наводзяць парадак на мемарыялах, памятных месцах і знакавых аб'ектах рэгіёнаў і Мінска.
Да маштабнага марафона далучацца і прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.
Віталь Нішт, галоўны ляснічы Асіповіцкага доследнага лясгаса:
"У рамках правядзення акцыі "Лес! Дабро! Парадак!" на тэрыторыі Брыцалавіцкага лясніцтва будзе высаджана парадку 20 тыс. саджанцаў хвоі, 8 тыс. саджанцаў бярозы на плошчы 4,8 гектара. Работы пройдуць пры ўдзеле прадстаўнікоў Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а таксама кіраўніцтва раёна".
(Падрабязнасці ў відэа).