Прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта далучацца да рэспубліканскага суботніка

18 красавіка ў Беларусі праходзіць рэспубліканскі суботнік. Людзі па ўсёй краіне далучаюцца да працоўных калектываў і наводзяць парадак на мемарыялах, памятных месцах і знакавых аб'ектах рэгіёнаў і Мінска.

Да маштабнага марафона далучацца і прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі.

Віталь Нішт, галоўны ляснічы Асіповіцкага доследнага лясгаса:

"У рамках правядзення акцыі "Лес! Дабро! Парадак!" на тэрыторыі Брыцалавіцкага лясніцтва будзе высаджана парадку 20 тыс. саджанцаў хвоі, 8 тыс. саджанцаў бярозы на плошчы 4,8 гектара. Работы пройдуць пры ўдзеле прадстаўнікоў Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, а таксама кіраўніцтва раёна".

