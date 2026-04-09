Роза Байрамлы: Малочная прадукцыя з Беларусі ў Азербайджане стала займаць асаблівае месца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ад прадуктаў харчавання да прамысловай прадукцыі - пашыраецца супрацоўніцтва Беларусі і Азербайджана. Узаемны гандаль адлюстроўвае ўстойлівы рост цікавасці і даверу з боку спажыўцоў.
Роза Байрамлы, старшы саветнік Цэнтра аналізу міжнародных адносін (Азербайджан):
"Малочная прадукцыя з Беларусі стала займаць асаблівае месца. Яна карыстаецца попытам. Акрамя гэтага, ёсць попыт на драўніну, мінеральнае паліва і масла, аўтатэхніку".
Эксперт адзначыла паўсюднае развіццё эканамічнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Азербайджанам. Дарэчы, у 2025 годзе імпарт Азербайджана з Беларусі склаў каля 348 млн долараў. "Гэта вялікая лічба. Жыхары Азербайджана зацікаўлены ў куплі беларускай прадукцыі", - дадала Роза Байрамлы.