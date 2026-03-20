Свята "Гуканне вясны" прайшло ў Строчыцах

Са старадаўніх пор дзеля скарэйшага росквіту прыроды нашы продкі выконвалі прыгожы самабытны абрад "Гуканне вясны". Яго беражліва захавалі і сучасныя беларусы.

Па-асабліваму - з улікам аўтэнтыкі - першы вясновы абрад календара праводзяць у Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту. 21 сакавіка свята прайшло ў Строчыцкім музеі пад адкрытым небам.

З канца Масленіцы, увесь сакавік і да Дабравешчання, беларусы гукаюць вясну. Абрад ідзе каранямі ў язычніцкія часы, але мае і навуковае абгрунтаванне: у 20-х датах сакавіка настае дзень вясенняга раўнадзенства - калі зямля паварочваецца да сонца так, што яго прамяні роўназначна падаюць і на Паўночнае, і на Паўднёвае паўшар’і. Па-нашаму гэта - сонцазварот, час, калі прыбаўляецца цяпла, святла і росквіту прыроды.