Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Святкаванне Уваскрэсення Хрыстова: у праваслаўных вернікаў пачаўся Светлы тыдзень

Сёння ў праваслаўных пачаўся Светлы тыдзень - плошчы ля храмаў загучаць званамі. Увесь тыдзень будуць адчынены Царскія дзверы.

12 красавіка велікодныя богаслужэнні прайшлі па ўсёй краіне. Вернікаў прымалі больш за тысячу прыходаў Беларусі. Галоўную літургію ў Свята-Духавым кафедральным саборы ўзначаліў мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін. Да Вялікадня ў сталіцу дастаўлены і Жыватворны агонь з Іерусаліма.

Святкаванне Вялікадня працягнецца да Ушэсця Гасподняга - у памяць аб 40-дзённым знаходжанні ўваскрэшанага Хрыста са сваімі вучнямі.

Разделы:

ГрамадстваРэлігія