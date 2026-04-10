Святкаванне Уваскрэсення Хрыстова: у праваслаўных вернікаў пачаўся Светлы тыдзень
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сёння ў праваслаўных пачаўся Светлы тыдзень - плошчы ля храмаў загучаць званамі. Увесь тыдзень будуць адчынены Царскія дзверы.
12 красавіка велікодныя богаслужэнні прайшлі па ўсёй краіне. Вернікаў прымалі больш за тысячу прыходаў Беларусі. Галоўную літургію ў Свята-Духавым кафедральным саборы ўзначаліў мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін. Да Вялікадня ў сталіцу дастаўлены і Жыватворны агонь з Іерусаліма.
Святкаванне Вялікадня працягнецца да Ушэсця Гасподняга - у памяць аб 40-дзённым знаходжанні ўваскрэшанага Хрыста са сваімі вучнямі.