3.74 BYN
2.83 BYN
3.34 BYN
У рэспубліканскім суботніку ўдзельнічаюць прадстаўнікі Канстытуцыйнага Суда
Рэспубліканскі суботнік - выдатная магчымасць не толькі папрацаваць, але і згуртаваць працоўныя калектывы. У маштабнай акцыі ўдзельнічаюць і прадстаўнікі Канстытуцыйнага Суда.
У Беларусі праходзіць рэспубліканскі суботнік
Вясновы марафон чысціні працягвае свой ход, аб'ядноўваючы беларусаў па ўсёй краіне. Рэспубліканская акцыя "Лес! Дабро! Парадак!" ахапіла ўсе лясгасы. Да маштабнай ініцыятывы далучаецца ўсё больш працоўных калектываў. Да прыкладу, сёння прадстаўнікі Канстытуцыйнага Суда Беларусі пад кіраўніцтвам лесаводаў высаджваюць саджанцы ў Дзяржынскім раёне. Маладыя дрэвы стануць часткай будучага масіву. Галоўная задача - аднаўленне прыродных рэсурсаў і ўмацаванне экалагічнай бяспекі краіны.
Адзначым, што добраўпарадкаванне тэрыторый сёння праходзіць па ўсёй краіне - у Беларусі рэспубліканскі суботнік. Заробленыя сродкі будуць накіраваныя на стварэнне экспазіцыі Нацыянальнага гістарычнага музея. Такія зялёныя ініцыятывы набываюць асаблівую значнасць. Сваім удзелам кожны ўносіць уклад у агульную вялікую справу - захаванне і прымнажэнне прыгажосці роднага краю.