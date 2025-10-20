Алейнік: Толькі шматпалярны свет можа забяспечыць роўную і непадзельную бяспеку

Таксама адзначыў той факт, што ёсць краіны, якія па-ранейшаму працягваюць эскалацыю канфліктаў і выкарыстоўваюць іх для стварэння яшчэ большых ачагоў напружанасці. Сяргей Алейнік падкрэсліў міралюбную палітыку Беларусі і яе імкненне ўмацоўваць міжнародны мір і бяспеку.