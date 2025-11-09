Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларускае радыё рыхтуецца адзначыць 100-годдзе

Беларускае радыё рыхтуецца адзначыць знакавую дату - 100 гадоў у эфіры. 15 лістапада 1925 года ўпершыню прагучалі словы: "Увага! Гаворыць Мінск!"

Сёння гэта сучасная медыяструктура. Штотыдзень радыё ў Беларусі слухаюць больш за 1,5 млн чалавек. За стагоддзе эфіру нацыянальнае радыё прайшло вялікі шлях, але, галоўнае, захавала высокі давер аўдыторыі. Беларускае радыё актыўна ўкараняе лічбавыя тэхналогіі, пашырае тэматычнае і рэгіянальнае вяшчанне.

Арганізатары першага Нацыянальнага конкурсу "РадыёТрыумф" адзначаюць высокую цікавасць да спецпрэміі. Да ўдзелу далучыліся не толькі прафесійныя журналісты, але і пачаткоўцы. Паступіла больш за 230 заявак.

Імёны пераможцаў у 17 намінацыях нацыянальнага конкурсу "РадыёТрыумф" назавуць 19 лістапада ў Вялікай зале Палаца Рэспублікі на ўрачыстым сходзе з выпадку 100-годдзя Беларускага радыё.

