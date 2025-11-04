3.68 BYN
Беларусь і Казахстан абмеркавалі нарошчванне прамысловай кааперацыі
Беларуская дэлегацыя працягвае сваю работу ў Казахстане. Перамовы ў вузкім і пашыраным складзе праводзяць прэм'ер-міністры дзвюх краін, гавораць аб магчымасцях для нарошчвання ўзаемнага тавараабароту. Насычаны парадак дня і ў прадстаўнікоў дзелавых колаў.
Галоўны акцэнт любой замежнай камандзіроўкі, асабліва ўлічваючы беларускую маштабную ўрадавую і бізнес-дэлегацыю, - эканамічная эфектыўнасць. Менавіта аб гэтым сённяшняе мерапрыемства - пятае пасяджэнне Беларуска-казахстанскага дзелавога савета, якое праходзіць у Астане. Прысутнічаюць каля 100 бізнесменаў. Абмяркоўваюць не проста продажы і гандаль, а прамысловую кааперацыю.
Пра яе гаварылі на прыкладзе АТ "АграмашХолдынг" (гэта сумеснае прадпрыемства, якое шчыльна працуе з Гомсельмашам). Прадукцыя гэтага прадпрыемства закрыва траціну казахстанскага рынку. За ўвесь час супрацоўніцтва выпусцілі ўжо звыш 5 тыс. адзінак на больш чым 500 млн у валюце. Выпускаюць тут 7 мадэляў, якія закрываюць усе класы збожжа- і кормаўборачных камбайнаў. Працуе на прадпрыемстве 700 чалавек, што таксама важна для эканомікі Казахстана.
Прамысловая кааперацыя - гэта той шлях развіцця, які выбіраюць і казахстанскія, і беларускія прадпрыемствы. Як стала вядома, па такім шляху ўжо ідзе холдынг "АМКАДАР" - падпісаны кантракт на 2026 год.
Многія беларускія прадпрыемствы ўпэўнена адчуваюць сябе на казахстанскім рынку, напрыклад, Мінскі аўтамабільны завод. МАЗ зробіць таксама вялізны крок наперад - у хуткім часе з удзелам беларускага прэм'ера Аляксандра Турчына будзе закладзена капсула новага сэрвіснага цэнтра.