2 тыс. лагераў і ваенна-патрыятычныя клубы: як у Беларусі арганізаваны адпачынак на канікулах

У беларускіх школьнікаў зараз у самым разгары восеньскія канікулы. У гэты перыяд асаблівая ўвага нададзена стварэнню паўнцэннага і бяспечнага вольнага часу і аздараўлення. Каб правесці час цікава і з карысцю, дзецям прапаноўваюць розныя варыянты адпачынку - ад школьных лагераў і ваенна-патрыятычных клубаў да культурных і спартыўных мерапрыемстваў.

Хутчэй. Вышэй. Мацней! Менавіта гэтыя прынцыпы ляжаць у аснове падрыхтоўкі юных курсантаў ваенна-патрыятычных клубаў. Больш за 200 такіх аб'яднанняў па ўсёй Беларусі штогод прымаюць тысячы новых хлопцаў і дзяўчат у шэрагі юных абаронцаў. Да прыкладу, ужо чацвёрты год запар ваенна-патрыятычны клуб "Граніт" паспяхова рыхтуе будучых абаронцаў Айчыны. Тут хлопцы і дзяўчаты не сядзяць у тэлефонах, а актыўна адточваюць карысныя навыкі. Напрыклад, фехтаванне дапамагае развіць цягавітасць і спрыт (гл. відэа).