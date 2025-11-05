3.68 BYN
Цэнтралізаваную інфармацыйную сістэму аховы здароўя пачалі выпрабоўваць у Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі пачалі выпрабоўваць Цэнтралізаваную інфармацыйную сістэму аховы здароўя. Пакуль у доследным фармаце. На працягу лістапада ў ёй паўдзельнічаюць 60 аб'ектаў па ўсёй краіне - ад паліклінік і бальніц да ўсёй вертыкалі дзяржсістэмы Міністэрства аховы здароўя. У агульную структуру будзе сцякацца ўся інфармацыя аб пацыенце: звароты, вынікі працэдур, аналізы. Гэта значна скароціць час на збор анамнезу, дазволіць паставіць больш дакладны дыягназ і прызначыць правільнае лячэнне. Гэта знізіць папяровы дакументаабарот.
Інфармацыйная сістэма ствараецца па распараджэнні кіраўніка дзяржавы. Мэта - даступнасць, якасць і бяспека аказання меддапамогі.