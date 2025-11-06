Басейны, медцэнтры, масты, станцыі метро і АЭС атрымала краіна да 7 Лістапада ў розныя гады

Так склалася гістарычна, што 7 Лістапада - дата, да якой былі прымеркаваныя найважнейшыя дасягненні тады, у эпоху СССР. Гэта традыцыя, правераная часам, жывая і сёння. У Беларусі адкрываюць аб'екты, патрэбныя людзям. Басейны, медыцынскія цэнтры, дзіцячыя сады, масты, станцыі метро і нават атамную станцыю. Рэтраспектыўны погляд на адкрыцці аб'ектаў да 7 Лістапада.

Гэта і праўда знакавая падзея для Беларусі. 7 лістапада 2020 года наш Прэзідэнт запусціў у эксплуатацыю Беларускую АЭС (гл. у відэа).