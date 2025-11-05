3.68 BYN
Орбан: Сустрэча Пуціна і Трампа ў Будапешце можа адбыцца ў любы дзень
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Саміт Пуціна і Трампа па-ранейшаму на парадку дня. Як адзначыў прэм'ер-міністр Венгрыі, сустрэча прэзідэнтаў Расіі і ЗША ў Будапешце можа адбыцца ў любы дзень.
Па словах Віктара Орбана, ім засталося вырашыць "адзін-два пытанні", каб правесці саміт. Пасля гэтага (у залежнасці ад згоды бакоў) можа быць дасягнута спыненне агню паміж Расіяй і Украінай і ўсталяванне міру.
Аб вялікім прагрэсе ва ўрэгуляванні канфлікту расказаў і сам Трамп на сустрэчы з лідарамі цэнтральнаазіяцкіх рэспублік у Белым доме. Амерыканскі прэзідэнт таксама закрануў тэму ядзерных узбраенняў. Па яго словах, ён абмяркоўваў яе з Пуціным і Сі Цзіньпінам. І ЗША, і Расія, і Кітай хацелі б скарачэння ядзерных арсеналаў.