Орбан: Сустрэча Пуціна і Трампа ў Будапешце можа адбыцца ў любы дзень

Па словах Віктара Орбана, ім засталося вырашыць "адзін-два пытанні", каб правесці саміт. Пасля гэтага (у залежнасці ад згоды бакоў) можа быць дасягнута спыненне агню паміж Расіяй і Украінай і ўсталяванне міру.

Аб вялікім прагрэсе ва ўрэгуляванні канфлікту расказаў і сам Трамп на сустрэчы з лідарамі цэнтральнаазіяцкіх рэспублік у Белым доме. Амерыканскі прэзідэнт таксама закрануў тэму ядзерных узбраенняў. Па яго словах, ён абмяркоўваў яе з Пуціным і Сі Цзіньпінам. І ЗША, і Расія, і Кітай хацелі б скарачэння ядзерных арсеналаў.