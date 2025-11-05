3.68 BYN
Беларускія навукоўцы знайшлі экалагічны спосаб ачысткі сцёкавых вод
Мікробы супраць шкодных рэчываў - беларускія навукоўцы знайшлі экалагічны спосаб ачысткі сцёкавых вод. Спецыялісты Інстытута мікрабіялогіі НАН Беларусі стварылі буйныя калекцыі мікраарганізмаў. Навукоўцы выдзелілі іх з навакольнага асяроддзя. Штамы-прадуцэнты "ядуць" шкодныя злучэнні і перапрацоўваюць іх да бяспечных форм.
"Мы падбіраем такія мікраарганізмы, якія сілкуюцца якраз адходамі. Гэта могуць быць другасныя рэсурсы, адходы могуць быць хімічнай прыроды, напрыклад, альдэгіды разнастайныя, у тым ліку нават пестыцыды. Нашы мікраарганізмы іх разбураюць да простых злучэнняў і тым самым знімаюць нагрузку на экалогію", - расказаў дырэктар Інстытута мікрабіялогіі НАН Беларусі Аляксандр Шэпшалеў.
Зараз навукоўцы даследуюць, якія працэсы дапамагаюць мікраарганізмам раскладаць забруджвальнікі сцёкавых вод. У перспектыве распрацоўку могуць укараніць на ачышчальных збудаваннях краіны.