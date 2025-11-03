3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
Беларусь - Казахстан: у Астану прыбыла урадавая дэлегацыя на чале з Турчыным
Беларусь адкрывае для сябе далёкую дугу, паралельна ўмацоўваючы сувязі з праверанымі партнёрамі. Адзін з іх - гэта Казахстан. За 8 месяцаў тавараабарот ужо перавысіў 867 млн долараў.
Традыцыйная штогадовая планка ў мільярд будзе ўзятая, але гэтага яшчэ недастаткова. Для пошуку новых сумесных магчымасцей у Астану прыбыла наша дэлегацыя на чале з прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным.
Пра гэта добра скажа і інтэнсіўнасць кантактаў. У кастрычніку прайшоў першы двухбаковы аграрны форум, галоўны ўраджай якога - кантракты на 90 млн у валюце. У мінулую сераду (29 кастрычніка) тэлефонны званок правялі прэзідэнты Беларусі і Казахстана. Гаварылі ў тым ліку і аб планах нашай урадавай дэлегацыі. Менш як праз тыдзень Касым-Жамарт Такаеў прымае ў сябе беларускага прэм'ера Аляксандра Турчына (падрабязнасці ў відэа).