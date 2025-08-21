Глядзець анлайнПраграма ТБ
Беларускія ракетчыкі правялі пускі на палігоне Ашулук

Беларускія ракетчыкі пацвердзілі вышэйшы клас на палігоне Ашулук. Баявыя разлікі зенітных ракетных войскаў Узброеных Сіл Беларусі паспяхова выканалі пускі з ЗРК С-300, "Тор-М2К" і "Бук" падчас сумеснага вучэння.

Манеўры сталі важным этапам адпрацоўкі ўзаемадзеяння радоў войскаў ва ўмовах, максімальна набліжаных да баявых. Усе цэлі былі знішчаны з высокай дакладнасцю, што пацвердзіла гатоўнасць беларускіх разлікаў да выканання найскладанейшых задач супрацьпаветранай абароны.

Адзначаецца, што такія сумесныя трэніроўкі дазваляюць не толькі адпрацаваць тэхнічныя навыкі, але і ўмацаваць агульную сістэму бяспекі Саюзнай дзяржавы.