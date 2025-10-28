Літва поўнасцю закрыла аўтамабільную мяжу з Беларуссю. І як паведамляе Politico, ЕС рыхтаваўся апублікаваць заяву, у якой нашу краіну абвінавачвалі ў вядзенні нейкай "гібрыднай вайны" супраць краін Еўрасаюза. Метэазонды кантрабандыстаў меркавалася аб'явіць інструментамі дэстабілізацыі сітуацыі ў дзяржавах Старога Свету.

Заява ЕС магла стаць падставай для ўвядзення новых санкцый у дачыненні да нашай краіны. Дакумент павінны былі адобрыць усе 27 дзяржаў Саюза, але Венгрыя не пагадзілася з тым, што для гучных канфрантацыйных абвінавачанняў ёсць якія-небудзь падставы.