Адукацыя, культура, турызм: саюзы жанчын Беларусі і Расіі азначылі арыенціры на супрацоўніцтва
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ад бізнесу да культуры. У Мінску падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве і дарожную карту паміж БСЖ і Растоўскім аддзяленнем Саюза жанчын Расіі.
Сустрэча прайшла ў новым Доме Беларускага саюза жанчын. Адзін з ключавых кірункаў супрацоўніцтва - бізнес: бакі прадставілі свае праекты. Галоўны арыенцір на тое, што любы візіт павінен прыносіць эканамічны эфект. Яшчэ адным цікавым кірункам для сумеснай работы з'яўляецца культура. Гасцям была прадстаўлена выстава народных рамёстваў.
Таксама ўдзельнікі абмеркавалі пытанні ў галіне турызму, сацыяльнай сферы і аховы здароўя.