Адукацыя, культура, турызм: саюзы жанчын Беларусі і Расіі азначылі арыенціры на супрацоўніцтва

Ад бізнесу да культуры. У Мінску падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве і дарожную карту паміж БСЖ і Растоўскім аддзяленнем Саюза жанчын Расіі.

Сустрэча прайшла ў новым Доме Беларускага саюза жанчын. Адзін з ключавых кірункаў супрацоўніцтва - бізнес: бакі прадставілі свае праекты. Галоўны арыенцір на тое, што любы візіт павінен прыносіць эканамічны эфект. Яшчэ адным цікавым кірункам для сумеснай работы з'яўляецца культура. Гасцям была прадстаўлена выстава народных рамёстваў.