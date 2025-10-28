Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Францыі затрыманы яшчэ 5 падазроных у рабаванні Луўра

У Францыі затрымалі яшчэ пецярых падазроных у рабаванні Луўра. Як перадаюць мясцовыя СМІ, вечарам 29 кастрычніка іх адначасова арыштавалі ў розных месцах Парыжа.

Раней праваахоўнікі ўжо ўзялі пад варту дваіх мужчын, якія, як мяркуецца, удзельнічалі ў крадзяжы. Яны часткова прызналі віну, аднак інфармацыі аб месцазнаходжанні выкрадзеных каштоўнасцяў у следства пакуль няма.

Падчас масавага затрымання пяці новых падазроных каштоўнасці таксама не былі знойдзены.

Следчыя дзеянні па факце рабавання музея працягваюцца.

