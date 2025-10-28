3.70 BYN
"Мінсктранс" на месяц адмяняе рэйсы ў Вільнюс, Каўнас і Рыгу
У сувязі з закрыццём літоўскім бокам мяжы "Мінсктранс" на месяц адмяняе рэйсы ў Вільнюс, Каўнас і Рыгу. Пасажырам вернуць кошт білетаў.
Зараз беларускі бок аказвае дапамогу тым, хто захраснуў на мяжы, стаўшы заложнікам палітычнай сітуацыі.
29 кастрычніка кабмін Літвы прыняў пастанову аб закрыцці двух апошніх пагранічных пунктаў пропуску з нашай краінай - "Мядзінінкай" і "Шальчынінкай" (з беларускага боку гэта "Каменны Лог" і "Беняконі").
Пункт пропуску "Шальчынінкай" поўнасцю спыніць работу. Выехаць з Беларусі ў Літву можна будзе толькі праз "Каменны Лог" і толькі абмежаванай катэгорыі асоб: дыпламатам і тым, хто дастаўляе дыппошту, грамадзянам, якія накіроўваюцца транзітам у Калінінград або з Калінінграда, грамадзянам краін ЕС і ўладальнікам пасведчання на права жыхарства ў Літве, а таксама тым, у каго ёсць гуманітарная віза. У выключных выпадках мяжу змогуць перасекчы і іншыя асобы пры пасрэдніцтве Міністэрства замежных спраў Літвы.
Абмежаванні будуць дзейнічаць месяц - да 30 лістапада. Між тым у МУС Літвы падкрэслілі, што пры неабходнасці закрыццё мяжы можа быць падоўжана на больш працяглы тэрмін.