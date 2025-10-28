У сувязі з закрыццём літоўскім бокам мяжы "Мінсктранс" на месяц адмяняе рэйсы ў Вільнюс, Каўнас і Рыгу. Пасажырам вернуць кошт білетаў.

Пункт пропуску "Шальчынінкай" поўнасцю спыніць работу. Выехаць з Беларусі ў Літву можна будзе толькі праз "Каменны Лог" і толькі абмежаванай катэгорыі асоб: дыпламатам і тым, хто дастаўляе дыппошту, грамадзянам, якія накіроўваюцца транзітам у Калінінград або з Калінінграда, грамадзянам краін ЕС і ўладальнікам пасведчання на права жыхарства ў Літве, а таксама тым, у каго ёсць гуманітарная віза. У выключных выпадках мяжу змогуць перасекчы і іншыя асобы пры пасрэдніцтве Міністэрства замежных спраў Літвы.