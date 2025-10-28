3.71 BYN
Польшча адкладвае адкрыццё КПП на мяжы з Беларуссю
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Адкрыццё Польшчай пунктаў пропуску на мяжы з Беларуссю адкладзена на некалькі тыдняў. Гэта заявіў кіраўнік польскага МУС і растлумачыў, што рашэнне звязана з закрыццём Літвой мяжы з Беларуссю.
Раней прэм'ер польскага рэжыму Туск анансаваў аднаўленне ў лістападзе 2025 года работы двух раней закрытых пунктаў пропуску.
Зараз на польска-беларускай мяжы дзейнічае па адным пагранпераходзе для пасажырскіх ("Цярэспаль" - "Брэст") і грузавых ("Кукурыкі" - "Казловічы") міжнародных аўтамабільных зносін.