Польшча адкладвае адкрыццё КПП на мяжы з Беларуссю

Адкрыццё Польшчай пунктаў пропуску на мяжы з Беларуссю адкладзена на некалькі тыдняў. Гэта заявіў кіраўнік польскага МУС і растлумачыў, што рашэнне звязана з закрыццём Літвой мяжы з Беларуссю.

Раней прэм'ер польскага рэжыму Туск анансаваў аднаўленне ў лістападзе 2025 года работы двух раней закрытых пунктаў пропуску.

Зараз на польска-беларускай мяжы дзейнічае па адным пагранпераходзе для пасажырскіх ("Цярэспаль" - "Брэст") і грузавых ("Кукурыкі" - "Казловічы") міжнародных аўтамабільных зносін.

