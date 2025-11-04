Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дэпутаты ратыфікавалі дамову аб фарміраванні аб'яднанага рынку электраэнергіі СД

5 лістапада Палата прадстаўнікоў ратыфікавала праект закона аб фарміраванні аб'яднанага рынку электраэнергіі Саюзнай дзяржавы.

Ён дае магчымасць для краін павысіць эфектыўнасць электразабеспячэння, а таксама закліканы ураўнаваць умовы паміж дзвюма краінамі. Таксама спажыўцы змогуць самі выбіраць сабе пастаўшчыкоў.

Мінэнерга і МАРГ вызначаны як упаўнаважаныя па кіраванні аб'яднаным рынкам электраэнергіі Беларусі і Расіі.

Дамова аб фарміраванні аб'яднанага рынку электраэнергіі была падпісана прэзідэнтамі дзвюх краін на пасяджэнні Вышэйшага Дзяржсавета ў Мінску ў студзені мінулага года.

