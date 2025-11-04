3.68 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
Дэпутаты ратыфікавалі дамову аб фарміраванні аб'яднанага рынку электраэнергіі СД
Аўтар:Рэдакцыя news.by
5 лістапада Палата прадстаўнікоў ратыфікавала праект закона аб фарміраванні аб'яднанага рынку электраэнергіі Саюзнай дзяржавы.
Ён дае магчымасць для краін павысіць эфектыўнасць электразабеспячэння, а таксама закліканы ураўнаваць умовы паміж дзвюма краінамі. Таксама спажыўцы змогуць самі выбіраць сабе пастаўшчыкоў.
Мінэнерга і МАРГ вызначаны як упаўнаважаныя па кіраванні аб'яднаным рынкам электраэнергіі Беларусі і Расіі.
Дамова аб фарміраванні аб'яднанага рынку электраэнергіі была падпісана прэзідэнтамі дзвюх краін на пасяджэнні Вышэйшага Дзяржсавета ў Мінску ў студзені мінулага года.