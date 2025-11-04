3.68 BYN
21 кантракт на 160 млн - вынікі візіту беларускай урадавай дэлегацыі ў Казахстан
Аўтар:Антон Малюта
Беларусь і Казахстан разлічваюць да 2030 года нарасціць тавараабарот да 2 млрд. долараў. Знайсці новыя пункты росту - з гэтай мэтай у Астане два дні працавала наша дэлегацыя на чале з прэм'ер-міністрам. Асаблівую ўвагу надалі кааперацыі. 5 лістапада далі старт важнаму праекту.
Новы сэрвісны цэнтр МАЗ і дамоўленасці дзелавых колаў. Завяршыўся візіт беларускай дэлегацыі ў Казахстан. Падвядзём вынікі (падрабязнасці ў відэа).