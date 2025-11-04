Глядзець анлайнПраграма ТБ
Дні культуры Беларусі працягваюцца ва Узбекістане пры поўным аншлагу

Найбуйнейшы цэнтр каляровай металургіі - горад Алмалык - апладзіруе беларусам. Ва Узбекістане другі дзень аншлаг - выступаюць Уладзімір Громаў, Анастасія Масквіна, Аляксандр Гелах, "Чысты голас", "Белыя росы", "Купалінка", салісты аркестра імя Жыновіча.

Перад пачаткам канцэрта гледачы дакрануліся да беларускай спадчыны. Народныя ўмельцы правялі майстар-класы.

Раніцай 5 лістапада ў Ташкенце прайшла сустрэча міністраў культуры дзвюх краін. Падпісаны мемарандумы аб супрацоўніцтве.

Алмалык - горад металургаў. Дэлегацыя Беларусі на чале з міністрам культуры наведала горназдабыўныя прадпрыемствы і ўбачыла нашы БЕЛАЗы ў справе. У Алмалыке здабываюць золата, серабро і іншыя карысныя выкапні.

У 2025 годзе чакаем у Беларусі Дні культуры Узбекістана. Традыцыю вырашана аднавіць.

