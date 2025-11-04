3.68 BYN
Паслы краін ЕС ізноў абмяркоўвалі канфіскацыю расійскіх грошай
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Паслы краін Еўрасаюза ў Бруселі 5 лістапада чарговы раз абмяркоўвалі прапановы Еўракамісіі па пытанні канфіскацыі на карысць Кіева замарожаных расійскіх актываў.
Бельгія і Францыя катэгарычна не даюць згоды на фактычны крадзеж грошай. Бельгійцы адзначаюць, што нават у гады Другой сусветнай такіх канфіскацый варожыя бакі сабе не дазвалялі. Аднак у ЕС у найбліжэйшыя месяцы закончацца грошы на Украіну.
У 2026-м Кіеву неабходны, згодна з украінскімі падлікамі, 360 млрд еўра, і без канфіскацыі расійскіх актываў еўрапейцам прыйдзецца траціць на вайну ўласныя грошы.