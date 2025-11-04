Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
МастацтваКіноМузыкаВыставы

У Мінску адбылася творчая сустрэча з рэжысёрам Карэнам Шахназаравым

"Лістапад" працягваецца. Акрамя кінасеансаў, таксама праходзяць сустрэчы з вядомымі рэжысёрамі і прадзюсарамі.

5 лістапада ў кінатэатры "Перамога" адбылася шчырая размова пра кінамастацтва. У афішы 6-га фестывальнага дня творчая сустрэча з рэжысёрам, кіраўніком "Масфільма" Карэнам Шахназаравым. Таксама ў праграму ўвайшоў прагляд кінастужкі маэстра "Горад зера". Упершыню фільм выйшаў на вялікія экраны ў 1988 годзе і дагэтуль збірае кіназалы розных краін свету.

На гэтым тыдні золата "Лістапада" сабрана ў кінатэатрах "Масква", "Піянер", "Цэнтральны", "Перамога", "Беларусь". Таксама штодня ў Мінску праходзяць творчыя сустрэчы і дні кінематографа розных краін. Вечарам 5 лістапада - з культурай Казахстана.

Разделы:

КультураГрамадстваКіно