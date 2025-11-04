3.68 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
На CIIE ў Шанхаі пра эканамічны патэнцыял Беларусі распавядуць у краінавым павільёне
Аўтар:Яраслаў Даніленка
Пляцоўка для супрацоўніцтва і дыялогу, а не прасоўвання гандлёвых войнаў і аднабаковых абмежавальных мер. У Шанхаі стартавала Кітайская міжнародная выстава імпартных тавараў. 8-е Expo аб'ядноўвае гэтымі днямі рэкордную за сваю гісторыю колькасць кампаній і дзяржаў. Сярод удзельнікаў і Беларусь. Афіцыйны Мінск, як правераны і надзейны партнёр Кітая, чарговы раз прывёз у тым ліку нацыянальную экспазіцыю.
Рынак Кітая, з аднаго боку, вельмі складаны, з другога - развіваецца з вялікім патэнцыялам. Быць тут - значыць даказаць на практыцы якасць сваёй прадукцыі. Кітайскую міжнародную выставу імпарту можна назваць важным сувязным звяном паміж сусветным бізнесам і кітайскім спажыўцом (падрабязнасці ў відэа).