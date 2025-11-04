3.68 BYN
НАТА адпрацоўвае сцэнарый блакіравання Калінінградскай вобласці, заявілі ў МЗС РФ
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рост актыўнасці НАТА ў краінах Балтыі не застаецца без увагі Масквы. Расія фіксуе адпрацоўку блакіравання вайскоўцамі альянсу Калінінградскай вобласці, а таксама перакідванне ў рэгіён узбраення. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніка МЗС Расіі Аляксандр Грушко.
Дыпламат адзначае, што ў такіх умовах цяжка гаварыць аб патэнцыяле для дыялогу, накіраванага на дээскалацыю. Але Масква будзе выкарыстоўваць усе даступныя міжнародна-прававыя і іншыя метады для абароны нацыянальнай бяспекі і інтарэсаў.