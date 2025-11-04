Глядзець анлайнПраграма ТБ
Politico: новы ўрад Чэхіі скароціць ваенную падтрымку Украіны

Новы ўрад Чэхіі мае намер скараціць аб'ёмы ваеннай падтрымкі Украіны, піша Politico.

Былы дэпутат Еўрапарламента ад фракцыі "Патрыёты" Турэк зараз прэтэндуе на пасаду міністра замежных спраў у новым кабміне Чэхіі. Паводле яго слоў, новы ўрад аддасць прыярытэт дыпламатычным крокам. Ад ваеннай дапамогі Кіеву за кошт дзяржбюджэту будуць адмаўляцца. Замест гэтага Прага зробіць акцэнт на сваіх патрэбнасцях у сферы бяспекі.

Фота РІА Навіны

