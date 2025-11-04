Politico: новы ўрад Чэхіі скароціць ваенную падтрымку Украіны

Былы дэпутат Еўрапарламента ад фракцыі "Патрыёты" Турэк зараз прэтэндуе на пасаду міністра замежных спраў у новым кабміне Чэхіі. Паводле яго слоў, новы ўрад аддасць прыярытэт дыпламатычным крокам. Ад ваеннай дапамогі Кіеву за кошт дзяржбюджэту будуць адмаўляцца. Замест гэтага Прага зробіць акцэнт на сваіх патрэбнасцях у сферы бяспекі.