Politico: новы ўрад Чэхіі скароціць ваенную падтрымку Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новы ўрад Чэхіі мае намер скараціць аб'ёмы ваеннай падтрымкі Украіны, піша Politico.
Былы дэпутат Еўрапарламента ад фракцыі "Патрыёты" Турэк зараз прэтэндуе на пасаду міністра замежных спраў у новым кабміне Чэхіі. Паводле яго слоў, новы ўрад аддасць прыярытэт дыпламатычным крокам. Ад ваеннай дапамогі Кіеву за кошт дзяржбюджэту будуць адмаўляцца. Замест гэтага Прага зробіць акцэнт на сваіх патрэбнасцях у сферы бяспекі.
Фота РІА Навіны