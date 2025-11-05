У Беларусі ўзровень самазабеспячэння харчаваннем дасягае 96 %

Беларуская харчовая галіна працягвае нарошчваць тэмпы развіцця і пашыраць асартымент прадукцыі. Так, наша краіна ўваходзіць у лік краін з самым высокім узроўнем самазабеспячэння харчаваннем. Сёння гэты паказчык дасягае 96 %.

Па ўзроўні выпуску малака і малочнай прадукцыі ўражлівыя 292 працэнты: мы вырабляем амаль у чатыры разы больш, чым спажываем. Беларускія прадукты харчавання ведаюць і шануюць у 113 краінах свету. Малочныя вырабы прадстаўлены ў 55 дзяржавах, мясныя - у 25 (глядзіце відэа).