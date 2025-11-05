3.68 BYN
У Казахстане з'явіцца новы сэрвісны цэнтр МАЗ
Беларусь і Казахстан разлічваюць да 2030 года нарасціць тавараабарот да 2 млрд долараў. Знайсці новыя пункты росту - з гэтай мэтай у Астане два дні працавала наша дэлегацыя на чале з прэм'ер-міністрам. Асаблівую ўвагу надалі кааперацыі.
І як раз напярэдадні далі старт важнаму праекту. Каля сталіцы Казахстана з'явіцца новы сэрвісны цэнтр МАЗ. На адной пляцоўцы будзе ўся тэхніка і ўвесь комплекс паслуг. Гэта дазволіць нарасціць продажы беларускай тэхнікі. Прыкладаў эфектыўнага супрацоўніцтва павінна стаць яшчэ больш на працягу найбліжэйшай пяцігодкі.
У рост тавараабароту важны таксама ўклад бізнесу. Напярэдадні прайшло пятае пасяджэнне беларуска-казахстанскага дзелавога савета. Усяго ж па выніках візіту нашай дэлегацыі падпісаны 21 дакумент на агульную суму 160 млн долараў.
