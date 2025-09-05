3.70 BYN
Генсакратар АДКБ: Усе сумесныя вучэнні на тэрыторыі Беларусі праводзяцца на самым высокім узроўні
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вучэнні АДКБ паказалі гатоўнасць да адэкватнага рэагавання на выклікі і пагрозы калектыўнай і нацыянальнай бяспекі. Пра гэта сёння заявіў Генеральны сакратар АДКБ Імангалі Тасмагамбетаў.
Як адзначыў Генсакратар, кіраўнікамі дзяржаў-удзельніц прымаюцца неабходныя меры па ўдасканаленні механізмаў гарантавання ваеннай бяспекі на калектыўнай аснове і нарошчванні патэнцыялу для процідзеяння па ўсім спектры сучасных выклікаў і пагроз (глядзіце відэа).