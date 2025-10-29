Афрыка - рынак будучыні для Беларусі: Прэзідэнт патрабуе канкрэтыкі ў экспарце і праектах

Вялікая перспектыва Поўдня - 30 кастрычніка на ўзроўні Прэзідэнта абмяркоўвалі развіццё супрацоўніцтва з краінамі Афрыкі. Патэнцыял кантынента вялікі! Нягледзячы на рэпутацыю рэгіёна з немалымі сацыяльна-эканамічнымі праблемамі, тут можна знайсці добрыя магчымасці для супрацоўніцтва, што і робяць у апошні час. Але, як лічыць Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, не дастаткова актыўна.

У Афрыцы запатрабаваныя нашы тавары, тэхналогіі, кампетэнцыі, Беларусь прапаноўвае, па-першае, патрэбнае людзям, па-другое, працаваць на ўзаемавыгаднай аснове. Сёння ў гэтай частцы свету не проста прысутнічаюць, а актыўна канкурыруюць ЗША і Кітай, Расія і Вялікабрытанія і ўвесь Еўрапейскі саюз, бо ўсе яны хочуць мець уплыў і доступ да рэсурсаў.

Прайшла чарада візітаў і перамоў Беларусі з афрыканскімі краінамі для таго, каб заслупаваць там месца пад сонцам. Прыйшоў час увесь палітычны капітал манетызаваць у праекты (гл. відэа).