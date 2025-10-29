Глядзець анлайнПраграма ТБ
На вышэйшай кропцы Беларусі: гара Дзяржынская стане больш прывабнай для наведвальнікаў

Новы турыстычны цэнтр - на найвышэйшай кропцы Беларусі. Гара Дзяржынская стане больш прывабнай для гасцей раёна.

У Год добраўпарадкавання турыстычны патэнцыял вырашылі раскрыць з акцэнтам на гісторыю ўнікальнай славутасці. Тут адкрылі Музей валуноў пад адкрытым небам. Каменны летапіс стварылі сумесна з геолагамі Нацыянальнай акадэміі навук. Падчас рэспубліканскага суботніка на прылеглай тэрыторыі высадзілі некалькі соцень дрэў і кустоў, устанавілі стэнд з падрабязнай інфармацыяй і QR-кодамі.

Гара Дзяржынская знаходзіцца за 345 м над узроўнем мора. Гэта найвышэйшая кропка Беларусі. У канцэпцыі развіцця турыстычнага маршруту - стварэнне парку з адпаведнай інфраструктурай для адпачынку.

