На вышэйшай кропцы Беларусі: гара Дзяржынская стане больш прывабнай для наведвальнікаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новы турыстычны цэнтр - на найвышэйшай кропцы Беларусі. Гара Дзяржынская стане больш прывабнай для гасцей раёна.
У Год добраўпарадкавання турыстычны патэнцыял вырашылі раскрыць з акцэнтам на гісторыю ўнікальнай славутасці. Тут адкрылі Музей валуноў пад адкрытым небам. Каменны летапіс стварылі сумесна з геолагамі Нацыянальнай акадэміі навук. Падчас рэспубліканскага суботніка на прылеглай тэрыторыі высадзілі некалькі соцень дрэў і кустоў, устанавілі стэнд з падрабязнай інфармацыяй і QR-кодамі.
Гара Дзяржынская знаходзіцца за 345 м над узроўнем мора. Гэта найвышэйшая кропка Беларусі. У канцэпцыі развіцця турыстычнага маршруту - стварэнне парку з адпаведнай інфраструктурай для адпачынку.