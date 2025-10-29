3.71 BYN
Дэлегацыя з Башкартастана наведала Мінскі трактарны завод
Эканамічныя масты паміж Мінскам і Уфой становяцца ўсё больш трывалымі. У беларускай сталіцы з маштабным візітам знаходзіцца дэлегацыя з Башкартастана. Адзін з ключавых пунктаў праграмы - легендарны Мінскі трактарны завод.
Гасцям не проста паказалі, а наладзілі сапраўдную экскурсію па цэхах зборкі, прадэманстравалі знакамітыя "Беларусы" і даказалі моц канвеера. Вынік - пэўныя дамоўленасці: ужо да канца 2025 года тэхніка МТЗ адправіцца на палі Башкартастана.
Гэта далёка не першае знаёмства дэлегатаў з беларускай прамысловасцю. За час візіту яны паспелі ацаніць і электробусы Белкамунмаша, і моц МАЗа, і нават наведалі святое для ўсіх нас месца - Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Дзелавыя адносіны, падмацаваныя агульнай гісторыяй, - вось формула сапраўднага партнёрства.