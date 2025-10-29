3.71 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
30 кастрычніка Палац Незалежнасці прыняў актывістаў грамадскага аб'яднання "Белая Русь"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вялікі дэсант неабыякавых патрыётаў сваёй краіны 30 кастрычніка наведаў Палац Незалежнасці, а менавіта актыў грамадскага аб'яднання "Белая Русь".
Больш за 150 чалавек з усіх рэгіёнаў краіны, прадстаўнікі розных прафесій: адукацыя, культура, ЖКГ, ахова здароўя і рэальны сектар эканомікі. У большасці сваёй госці ўпершыню пераступілі парог Палаца Незалежнасці.
І тым каштоўней гэтая падзея была для іх, бо гэтыя сцены памятаюць важныя палітычныя падзеі і ўнутранага, і знешняга парадку. Экскурсанты зважаюць, што гэта зараджае неверагоднай энергіяй, адказнасцю (гл. відэа).