Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

30 кастрычніка Палац Незалежнасці прыняў актывістаў грамадскага аб'яднання "Белая Русь"

Вялікі дэсант неабыякавых патрыётаў сваёй краіны 30 кастрычніка наведаў Палац Незалежнасці, а менавіта актыў грамадскага аб'яднання "Белая Русь".

Больш за 150 чалавек з усіх рэгіёнаў краіны, прадстаўнікі розных прафесій: адукацыя, культура, ЖКГ, ахова здароўя і рэальны сектар эканомікі. У большасці сваёй госці ўпершыню пераступілі парог Палаца Незалежнасці.

І тым каштоўней гэтая падзея была для іх, бо гэтыя сцены памятаюць важныя палітычныя падзеі і ўнутранага, і знешняга парадку. Экскурсанты зважаюць, што гэта зараджае неверагоднай энергіяй, адказнасцю (гл. відэа).

Разделы:

Грамадства