"Лістапад-2025": да галоўнай падзеі восені застаўся 1 дзень
1 кастрычніка сталіца Беларусі пачне пісаць гісторыю ХХХІ Мінскага міжнароднага кінафестывалю "Лістапад". Пад слоганам "Гісторыя, якая змяняе погляд" збяруцца прадстаўнікі звыш 30 краін свету. Мінская кінавосень пройдзе з 31 кастрычніка па 7 лістапада.
Сталічныя кінатэатры штодня будуць прымаць жыхароў і гасцей сталіцы ў рамках Мінскага міжнароднага кінафестывалю "Лістапад". Усяго ў фестывальным руху будзе задзейнічана 6 сталічных пляцовак.
У 2025 годзе кінафестываль сабраў удзельнікаў з 41 краіны. Упершыню ў спісе асноўных конкурсаў будуць прадстаўлены кароткаметражныя фільмы.
Варта адзначыць шырокую геаграфію мерапрыемства. Свае стужкі прадставяць рэжысёры з ЗША, Ірана, Індыі, Бразіліі, Расіі, Францыі, Кітая і шматлікіх іншых краін. Усяго заяўкі на ўдзел паступілі са 120 краін (гл. відэа).