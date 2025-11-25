3.70 BYN
Новы сябар у Азіі: чаму саюз Беларусі і М'янмы - больш чым адносіны дзвюх краін?
Аўтар:Анастасія Бенедзісюк
М'янма - яшчэ адзін пункт у вялікім камандзіровачным марафоне Прэзідэнта Беларусі. Напрыканцы лістапада 2025 года Аляксандр Лукашэнка падпісаў шэраг указаў, якія павінны спрыяць яшчэ большаму збліжэнню дзвюх краін, у прыватнасці, аб узаемнай адмене віз.
М'янма - краіна ў Паўднёваўсходняй Азіі, насельніцтва 55 млн чалавек. Краіна - аграрная, спецыялізуецца на рысе, бабовых, цукровым трыснёгу. Абмываецца водамі Бенгальскага заліва, а таксама Андаманскага мора. Шмат рыбы, першыя пастаўкі ўжо былі ў Беларусь (больш падрабязна – глядзіце відэа).