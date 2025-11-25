Новы сябар у Азіі: чаму саюз Беларусі і М'янмы - больш чым адносіны дзвюх краін?

М'янма - яшчэ адзін пункт у вялікім камандзіровачным марафоне Прэзідэнта Беларусі. Напрыканцы лістапада 2025 года Аляксандр Лукашэнка падпісаў шэраг указаў, якія павінны спрыяць яшчэ большаму збліжэнню дзвюх краін, у прыватнасці, аб узаемнай адмене віз.