У Вярхоўным судзе абмеркавалі Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на будучую пяцігодку
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Вярхоўным судзе абмеркавалі Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на будучую пяцігодку
27 лістапада дэлегаты Усебеларускага народнага сходу абмяркоўвалі найважнейшыя прыярытэты сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Улічваючы пляцоўку - Вярхоўны суд, акцэнт быў зроблены на прававую аснову.
Пасля абмеркавання і ўнясення карэктыў Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця будзе вынесена на Усебеларускі народны сход.