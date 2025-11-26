Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Вярхоўным судзе абмеркавалі Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на будучую пяцігодку

27 лістапада дэлегаты Усебеларускага народнага сходу абмяркоўвалі найважнейшыя прыярытэты сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны. Улічваючы пляцоўку - Вярхоўны суд, акцэнт быў зроблены на прававую аснову.

Пасля абмеркавання і ўнясення карэктыў Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця будзе вынесена на Усебеларускі народны сход.

