ФРГ распрацавала аператыўны план на выпадак ваеннага канфлікту з Расіяй
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Германія распрацавала аператыўны план на выпадак магчымага ваеннага канфлікту з Расіяй.
У дакуменце 1200 старонак. На іх распісана лагістыка разгортвання кантынгентаў НАТА на тэрыторыі ФРГ. Згодна з планам, краіна будзе абапірацца не толькі на сваю армію, але і на падтрымку 800-тысячнага корпуса альянсу.
Што цікава, хуткае перакідванне войскаў Германія забяспечыць не гатова. Справы ў Еўропе значна горшыя, чым 110 гадоў таму. ЕС аб'явіў, што гэта сёння заняло б 45 дзён, у той час як перад Першай сусветнай на перакідванне спатрэбілася толькі 8 сутак.