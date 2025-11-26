3.71 BYN
27 лістапада Юрый Шулейка ў Авальнай зале Дома ўрада прапанаваў справаздачу аб выніках працы АПК
Аўтар:Вольга Анішчанка
Стварыць прыбытковы аграрны сектар - адзін з важных прыярытэтаў будучай пяцігодкі. Пра гэта заявіў профільны віцэ-прэм'ер у Авальнай зале Дома ўрада.
У Беларусі працягнуць пераводзіць аграпрам на высокатэхналагічныя рэйкі, укараняючы прынцыпы лічбавай сельскай гаспадаркі. Важна зніжаць залежнасць галіны ад імпартных паставак, а ў жывёлагадоўлі - максімальна аўтаматызаваць працэсы, пераводзячы жывёлу ў сучасныя комплексы да 2030 года.
Уся палітра аграрных тэм - ад экспартных магчымасцяў Беларусі да папярэдніх вынікаў аграрнага года і перспектыў развіцця - 27 лістапада абмяркоўвалася ў дэталёвай справаздачы ўрада аб працы аграпрамысловага комплексу (больш падрабязна – глядзіце відэа).