27 лістапада ў Растове-на-Доне адчыняецца мультыбрэндавы цэнтр беларускай тэхнікі

Мультыбрэндавы цэнтр беларускай тэхнікі адчыняецца ў Растове-на-Доне 27 лістапада. З візітам у горад прыехаў кіраўнік адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой, які курыруе беларуска-расійскія адносіны.

Усю праграму візіту кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі ў Паўднёвую федэральную акругу Расіі аб'ядноўвае адно слова - кааперацыя. Беларусь актыўна працуе з гэтым рэгіёнам (больш падрабязна – глядзіце відэа).

