Урачысты вечар да 95-годдзя Уладзіміра Караткевіча пройдзе ў Нацыянальным мастацкім музеі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Нацыянальным мастацкім музеі пройдзе ўрачысты вечар, прысвечаны 95-годдзю са дня нараджэння Уладзіміра Караткевіча. Яго раманы, аповесці і вершы адкрылі Беларусь як прастору легенд, таямніц і чалавечых лёсаў.
У лакацыі музея прадставяць новы альманах "Роднага слова", выканаюць музычную праграму ад Беларускай акадэміі музыкі. Прагучаць арыі з оперы "Дзікае паляванне караля Стаха" і фрагменты лібрэта "Сівая легенда" - твораў, створаных паводле культавых аповесцяў аўтара.
У рамках вечара запланавана інтэрактыўная лекцыя, дзе пакажуць партрэт пісьменніка - працу беларускага скульптара Сяргея Вакара, а таксама карціну народнага мастака Беларусі Уладзіміра Толсціка "Памяці Караткевіча".