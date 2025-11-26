Глядзець анлайнПраграма ТБ
Ганна Сола атрымала перамогу ў спрынце на Кубку Расіі па біятлоне ў Ханты-Мансійску

Вялікі беларускі поспех біятлона 27 лістапада адбыўся на трасе сусветнага ўзроўню ў Ханты-Мансійску, дзе стартаваў сезон у Кубку Расіі. І адна з вядучых беларускіх спартсменак Ганна Сола з ходу ўварвалася на першую прыступку п'едэстала.

У жаночым спрынце на 7,5 км з удзелам 76 біятланістак роўных не было менавіта беларускай чэмпіёнцы, якой з яе імклівым ходам не перашкодзіў нават адзін прамах у стральбе стоячы.

Высока фінішавала Дзінара Смольская, якая замкнула квартэт. 28 лістапада па праграме будзе праходзіць мужчынскі спрынт.

Разделы:

СпортБіятлон