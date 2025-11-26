3.71 BYN
У Бішкеку праходзіць саміт АДКБ: на парадку - адказ на мілітарызацыю Захаду
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Бішкек - месца вялікіх палітычных падзей. 27 лістапада лідары краін АДКБ падвядуць вынікі дзейнасці арганізацыі ў 2025 годзе, а таксама разгледзяць праблемы міжнароднай і рэгіянальнай бяспекі. У афіцыйных мерапрыемствах бярэ ўдзел Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы прыбыў да месца правядзення саміту ў рэзідэнцыі "Ынтымак Орда". Дзяржсакратар Савета Бяспекі Беларусі распавёў больш падрабязна пра парадак дня (глядзіце відэа).