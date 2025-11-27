40 чалавек загінулі і 20 прапалі без весткі з-за паводак на Шры-Ланцы

40 чалавек загінулі, яшчэ 20 прапалі без весткі з-за паводак на Шры-Ланцы. Трапічныя ліўні затапілі буйныя гарады адразу ў некалькіх рэгіёнах краіны.



Стыхійным бедствам ахоплены так званыя гарбатныя правінцыі - тыя, у якіх вырошчваюць галоўны экспартны тавар Шры-Ланкі. Ураджай знішчаны на вялізных плошчах. Затоплены дзясяткі тысяч дамоў. Разбураны дарогі, уключаючы чыгуначныя пуці: гэта сур'ёзна ўскладняе выратавальныя работы, а таксама забеспячэнне лекамі і харчаваннем рэгіёнаў, якія пацярпелі.