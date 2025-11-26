3.71 BYN
Склад сыравіны, цэхі салення, вэнджання, ікра: у Мінску адкрыўся найноўшы рыбаперапрацоўчы завод
27 лістапада ў Мінску адкрыўся найноўшы рыбаперапрацоўчы завод. Прадпрыемства - частка вялікага інвестпраекта, згодна з якім у Беларусі з'явіцца некалькі заводаў. Рыбная прадукцыя мае вялікі попыт па ўсёй краіне.
Новы аб'ект у сталічным прамвузле "Калядзічы" пабудавалі фактычна з нуля, і ён гарманічна ўпісаўся ў мясцовы індустрыяльны ландшафт. Тут ёсць склад сыравіны, размарозкі і разбірання рыбы, цэхі салення, вэнджання, пастэрызацыі, вытворчасць ікорнай прадукцыі.
"Наша задача - прывезці ў тым ліку далёкаўсходнюю сыравіну і паказаць беларускаму спажыўцу, якую смачную рыбу трэба есці. На нашых паліцах хутка з'явіцца вялікі сегмент”, - расказала дырэктар рыбаперапрацоўчага прадпрыемства Людміла Няронская.
Адкрыццё новага прадпрыемства - гэта і частка маштабнага інвестпраекта па імпартазамяшчэнні. Попыт на рыбную прадукцыю ў Беларусі стабільна высокі. У гастранамічным партфоліа прадпрыемства прадукцыя на любы густ: ад вэнджанай скумбрыі і кавалачкаў неркі да пастэрызаванай рыбы і ікры, і ўсё гэта будзе выпускацца ў стыльнай упакоўцы.
Прадпрыемства ў прамысловым вузле "Калядзічы" ўжо другое вытворчае звяно кампаніі ў Мінску. Адначасова ў Віцебску ўзводзяць комплекс на 600 рабочых месцаў, і гэта будзе найбуйнейшы рыбаперапрацоўчы завод у рэгіёне.