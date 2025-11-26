3.71 BYN
Пуцін: "План Трампа" можа быць пакладзены ў аснову мірнага дагавора
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прэзідэнт Расіі пацвердзіў, што "план Трампа" можа быць пакладзены ў аснову мірнага дагавора.
Уладзімір Пуцін паведаміў, што пасля перамоў у Жэневе вырашана было 28 пунктаў мірнага плана падзяліць на чатыры часткі. Расійскі лідар адзначыў, што праектаў дагавора не было, быў набор пытанняў, якія прапаноўвалася абмеркаваць.
Ён таксама пацвердзіў, што амерыканская дэлегацыя павінна прыехаць у Маскву на наступным тыдні. Перагаворшчыкамі па Украіне з боку Расіі будуць Мядзінскі і прадстаўнікі МЗС.