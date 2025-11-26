Глядзець анлайнПраграма ТБ
Лукашэнка прыбыў у М'янму з афіцыйным візітам

Аляксандр Лукашэнка прыбыў у М'янму з афіцыйным візітам. Борт Прэзідэнта Беларусі прызямліўся ў сталіцы дзяржавы - горадзе Нейп’ідо. Прадоўжыцца афіцыйны візіт 27 і 28 лістапада.

У праграме перамовы ў вузкім, а затым у пашыраным складах. Аляксандр Лукашэнка правядзе сустрэчу з выконваючым абавязкі прэзідэнта М'янмы.

Спектр тэм шырокі: развіццё супрацоўніцтва ў сельскай гаспадарцы, харчовая бяспека, прамысловасць, фармацэўтыка і многае іншае.

Фота БЕЛТА

Разделы:

Прэзідэнт