Лукашэнка прыбыў у М'янму з афіцыйным візітам
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аляксандр Лукашэнка прыбыў у М'янму з афіцыйным візітам. Борт Прэзідэнта Беларусі прызямліўся ў сталіцы дзяржавы - горадзе Нейп’ідо. Прадоўжыцца афіцыйны візіт 27 і 28 лістапада.
У праграме перамовы ў вузкім, а затым у пашыраным складах. Аляксандр Лукашэнка правядзе сустрэчу з выконваючым абавязкі прэзідэнта М'янмы.
Спектр тэм шырокі: развіццё супрацоўніцтва ў сельскай гаспадарцы, харчовая бяспека, прамысловасць, фармацэўтыка і многае іншае.
Фота БЕЛТА