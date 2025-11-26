Ва Украіне звольнілі 140 пракурораў, якія аформілі фіктыўную інваліднасць для даплат

Яшчэ адзін карупцыйны скандал ва Украіне: яго антыгероямі сталі мясцовыя пракурорскія працаўнікі. Яны масава афармлялі сабе інваліднасць для атрымання высокай пенсіі: дадаткі да зарплаты складалі ад 1,5 тыс. долараў за месяц і больш.