3.71 BYN
2.92 BYN
3.38 BYN
Ва Украіне звольнілі 140 пракурораў, якія аформілі фіктыўную інваліднасць для даплат
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яшчэ адзін карупцыйны скандал ва Украіне: яго антыгероямі сталі мясцовыя пракурорскія працаўнікі. Яны масава афармлялі сабе інваліднасць для атрымання высокай пенсіі: дадаткі да зарплаты складалі ад 1,5 тыс. долараў за месяц і больш.
Ужо звольнена 140 пракурораў, справы яшчэ амаль 300 знаходзяцца ў распрацоўцы. Улады сутыкнуліся з дылемай: альбо спыняць выкрыцці, альбо паралізаваць працу ведамства. Проста інвалідамі паспелі стаць практычна ўсе супрацоўнікі пракуратуры.
Адгэтуль выцякае і карупцыя сярод урачоў: пракурорам выпісвалі даведкі спецыяльныя камісіі, у якіх працуюць тысячы медыкаў.